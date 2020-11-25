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Виктор Федорук: "Зимой в Москве некому будет убирать снег"

Общество

Пандемия коронавируса отразилась на работе всех сфер деятельности. Не стало исключением и ЖКХ.

Виктор Федорук: "Зимой в Москве некому будет убирать снег"

О том, что именно изменилось в работе Управляющих компаний, в интервью "Правде. Ру" рассказал ведущий эксперт по ЖКХ и жилищному праву общероссийского общественного движения за права человека Виктор Федорук.

"У сотрудников Управляющих компаний появились дополнительные обязанности — протирать ручки, двери и перила специальным раствором, убивающим этот вирус. При этом ставки у нас остались те же самые. Значит, УК какие-то работы вынуждены будут не доделать, не выполнить, потому что им нужно уложиться в ту же самую смету расходов, обеспечить безопасность.

Управляющим компаниям приходится за свой счёт закупать эти дезинфицирующие растворы, а они не дешёвые. Но власти требуют проведения обработки, поэтому приходится как-то выкручиваться, чтобы обеспечивать проведение этих дополнительных работ, которые тоже стоят денег.

Также стоит отметить, что в ЖКХ более 50% дворников — это приезжие, граждане Средней Азии, Молдавии, Украины. А сейчас из-за коронавируса очень многие уехали домой, чтобы не болеть, поэтому работников не хватает.

Рабочих для уборки снега в этом году нет. Тут просто жителям нужно подумать о том, чтобы съездить на свои дачи, взять там снеговую лопату и держать её у себя в квартире.

Сейчас, если у кого остался один-два дворника, это просто счастье. На территории одного дома в центре Москвы дворников вообще нет. Приходится обращаться к другим сотрудникам и просить их, чтобы они пришли подработать и убрали снег", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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