Малоимущим семьям к Новому году хотят выплатить 10 тысяч рублей от российского правительства. С данной инициативой выступил глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.
"Предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для малоимущих семей", — цитирует его слова РИА "Новости".
Кроме того, Миронов считает, что необходимо оказать финансовую поддержку инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетных семьям.
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