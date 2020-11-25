Малоимущим россиянам хотят выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году

Малоимущим семьям к Новому году хотят выплатить 10 тысяч рублей от российского правительства. С данной инициативой выступил глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"Предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для малоимущих семей", — цитирует его слова РИА "Новости".

Кроме того, Миронов считает, что необходимо оказать финансовую поддержку инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетных семьям.

Относящиеся к данным категориям граждане вынуждены отказаться от новогоднего стола, так как у них нет для этого средств.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не отказываться от новогодних традиций и провести предстоящие праздники с семьёй.