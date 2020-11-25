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Врач объяснил, почему опасно согреваться алкоголем на морозе

Общество

Употреблять алкогольные напитки в холодную погоду — опасно для здоровья.

Врач объяснил, почему опасно согреваться алкоголем на морозе

"Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего происходит быстрая теплопотеря. Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой "фронт" вокруг тела, и человек не мерзнёт", — заявил в интервью агентству "Москва 24" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

Из-за ложного ощущения тепла на коже перестают работать холодовые рецепторы, при этом температура тела человека начинает снижаться. Это приводит к переохлаждению и даже потере сознания, что в условиях зимы может закончиться печально.

Тяжельников советует ограничиться небольшим количеством алкоголя, а потом сразу зайти в тёплое помещение и находиться в нём не менее трёх часов.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в России хотят запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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