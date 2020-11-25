Врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором прокомментировал советы "жутких экспертов" по лечению коронавируса.
"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — перечислил он.
Комаровский напомнил, что когда-то люди боялись есть бананы и заказывать товары на AliExpress. Затем пошли слухи, что распространением COVID-19 занимаются китайские спецслужбы или инопланетяне. Сейчас же основные мифы связаны с методами лечения этого заболевания.
Многие люди верят, что вылечились от коронавируса благодаря тому или иному средству, и тут же начинают распространять эту информацию в интернете.
Доктор Комаровский не раз заявлял, что от заражения коронавирусом может защитить только крепкий иммунитет.
Ранее Евгений Олегович рассказывал, как как избежать осложнений и подготовить организм к возможной встрече с COVID-19.
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