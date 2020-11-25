Комаровский раскритиковал советы "жутких экспертов" по лечению COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором прокомментировал советы "жутких экспертов" по лечению коронавируса.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — перечислил он.

Комаровский напомнил, что когда-то люди боялись есть бананы и заказывать товары на AliExpress. Затем пошли слухи, что распространением COVID-19 занимаются китайские спецслужбы или инопланетяне. Сейчас же основные мифы связаны с методами лечения этого заболевания.

Многие люди верят, что вылечились от коронавируса благодаря тому или иному средству, и тут же начинают распространять эту информацию в интернете.

Доктор Комаровский не раз заявлял, что от заражения коронавирусом может защитить только крепкий иммунитет.

Ранее Евгений Олегович рассказывал, как как избежать осложнений и подготовить организм к возможной встрече с COVID-19.