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Меган Маркл потеряла ребёнка

Общество

Герцогиня Сассекская призналась, что пережила выкидыш.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не могут оправиться от потери. Члены монаршей фамилии не стали скрывать от общественности постигшее их горе.

Меган Маркл рассказала, что произошло это летом 2020 года.

Герцогиня ухаживала за сыном Арчи, как вдруг почувствовала сильную боль. Чтобы не напугать малыша, женщина продолжала петь наследнику колыбельную, хотя понимала, что случилось непоправимое. 

В больнице подтвердили страшные опасения супружеской четы.

Меган объяснила, что многие беременности заканчиваются выкидышем, однако немногие женщины способны поделиться своим несчастьем.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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