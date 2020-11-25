Матвиенко: оснований для введения локдауна из-за COVID-19 нет

Оснований для введения в России жёстких мер из-за COVID-19 на данный момент нет, заявила в интервью "Известиям" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких как локдаун, нет. Вместе с тем мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается", — отметила она.

В настоящее время в России уже введены довольно серьёзные ограничения на передвижение граждан, поэтому нет смысла ужесточать правила.

Спикер также напомнила о том, что некоторым россиянам необходимо срочно выехать из России или, наоборот, вернуться на родину. В связи с этим Москва должна поддерживать авиасообщение с другими странами по взаимной договорённости и помогать людям в решении тех ситуаций, в которых они оказались.

Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, кто мешает РФ выйти на плато по COVID-19.