Дочери Трампа предлагают переселиться в Россию

В США родственников Дональда Трампа не жалуют.

Процесс перехода власти к Джо Байдену в США запущен. Граждане Америки не захотели видеть в Белом доме родственников Трампа, которые прочно "вросли" в политическую систему страны.

СМИ предприняли против дочери экс-президента Иванки Трамп, которая занимает должность ближайшего советника президента, информационную атаку. Общество ясно дало понять, что не желает видеть родню бывшего американского лидера у власти.

Более того, пресса США объясняет Иванке Трамп и её мужу Джареду Кушнеру, что их не будут рады видеть ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке, где у них имеется свой бизнес.

Граждане страны, в которой сменился лидер, настаивают, чтобы Иванка и Кушнер покинули США. В качестве места пребывания им предлагают такие страны, как Северная Корея, Саудовская Аравия или Россия.