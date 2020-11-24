Фитотерапевт Галицкова оценила пользу имбиря для иммунитета

Имбирь обладает общеукрепляющим и тонизирующим свойствами, сообщила фитотерапевт Ольга Галицкова в интервью Life.ru.

Эксперт также отметила, что многим россиянам уже стал надоедать аромат и вкус имбиря, поэтому они переключились на другие средства укрепления иммунитета.

Как отметила Галицкова, в случае с зелёным чаем следует проявлять осторожность, поскольку он способен раздражать стенки желудка и кишечника.

"Кроме того, беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим бессонницей, лучше воздержаться от чрезмерного потребления этого напитка из-за высокого содержания в нём кофеина", — добавила она.

Ранее врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.