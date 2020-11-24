Россиянам, у которых ненормированный рабочий день, хотят выплачивать денежную компенсацию. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он пояснил, что ещё со времён СССР в Трудовом кодексе ничего не говорилось о какой-либо компенсации за ненормированный рабочий день.
Там был предусмотрен дополнительный отпуск, но не все граждане нуждаются в таком виде компенсации, пояснил политик.
"Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что родителей освободят от сбора справок для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.