В России могут ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

Россиянам, у которых ненормированный рабочий день, хотят выплачивать денежную компенсацию. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что ещё со времён СССР в Трудовом кодексе ничего не говорилось о какой-либо компенсации за ненормированный рабочий день.

Там был предусмотрен дополнительный отпуск, но не все граждане нуждаются в таком виде компенсации, пояснил политик.

"Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что родителей освободят от сбора справок для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.