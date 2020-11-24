Проблема большой разницы в доходах и, в частности, в зарплатах достаточно актуальна для России. По-прежнему наблюдается значительная разница в зарплатах между различными регионами. Ситуацию прокомментировал сенатор (от Орловской области), член Комитета по социальной политике, заслуженный врач Владимир Круглый.

"Это общеизвестный факт. Если говорить о северных регионах, то там есть определённые надбавки. Кроме того, нужно ещё смотреть цены на продукты, поскольку там всё дороже. Тут нельзя проводить полной аналогии с регионами. А Москва — это столица — там традиционно высокая заработная плата. Кстати, для регионов это составляет определённую проблему, потому что многие люди с дефицитными специальностями из регионов уезжают в Москву.

Например, из Орловской области многие врачи уезжают в столицу. В регионах им не могут обеспечить такую зарплату.

Проблему неравенства заработной платы нужно, конечно, решать.

Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает программу отраслевой заработной платы, которая будет направлена на то, чтобы как-то решить эту проблему.

Ценовая политика везде примерно одинаковая, что в Москве, что в регионах.

Конечно, в Москве жизнь, может быть, и дороже, но не настолько, чтобы разница в заработной плате была так велика", — считает собеседник "Правды.Ру".