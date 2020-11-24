Диетолог Герасимова назвала норму употребления хурмы

Несмотря на то, хурма является очень полезным для здоровья продуктом, её не стоит употреблять чаще двух раз в неделю, сообщила в интервью изданию Nation News врач-диетолог Наталия Герасимова.

Хурма — источник витаминов, минералов и полезных веществ. Так, в этом фрукте содержатся витамины A и C, которые важны для организма. Кроме того, они обладают антиоксидантными свойствами.

"Я бы рекомендовала употреблять хурму пару раз в неделю. При таком употреблении этот продукт выглядит гораздо более привлекательно, чем импортированные ягоды или бананы", — пояснила Герасимова.

Злоупотребление хурмой может привести к проблемам с ЖКТ, добавила она.

"Нужно помнить, что хурма — это весьма неоднозначный продукт. Все дело в его волокнистости, которая может спровоцировать образование газов или даже непроходимость кишечника. То есть, употреблять, например, три хурмы в день — точно не стоит", — сообщила специалист.

В день рекомендуется съедать не более 150 граммов этого продукта. Людям с диабетом от употребления хурмы следует отказаться.