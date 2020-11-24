С 2021 года ресурсосберегающие организации обяжут устанавливать счётчики в домах россиян. Законопроект будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время.
Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ведущий эксперт по ЖКХ и жилищному праву общероссийского общественного движения за права человека Виктор Федорук.
"Хороший законопроект. Ведь когда мы с вами идём, например, не в магазин, а на рынок, мы же не берём с собой весы, чтобы продавец нам взвесил товар.
А чтобы заплатить, например, за воду ЖКХ, мы почему-то должны установить свои счётчики. Счётчики они сами должны нам устанавливать.
В законе "Об энергосбережении" говорится, что продавец ставит свои счётчики. Депутаты решили привести закон в соответствие, чтобы эти организации ставили нам эти счётчики, а не мы давали им возможность отпустить эту коммунальную услугу по нашему счётчику", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.