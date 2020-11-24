Приборы учёта будут устанавливать за счёт поставщиков ресурсов

С 2021 года ресурсосберегающие организации обяжут устанавливать счётчики в домах россиян. Законопроект будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время.

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ведущий эксперт по ЖКХ и жилищному праву общероссийского общественного движения за права человека Виктор Федорук.