Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева рассказала, как выбрать безопасную для здоровья новогоднюю ёлку, сообщает "Мир 24".
По словам специалиста, лучше остановить свой выбор на искусственной ели.
Настоящие ели и сосны имеют своеобразный запах, который может спровоцировать аллергические реакции. У человека могут начаться кашель и одышка.
К вопросу выбора искусственного новогоднего дерева тоже нужно подходить внимательно.
Качественные ели изготовлены из экологически чистого материала. Они не должны пахнуть.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как лучше встретить "ковидный" новый год. Специалист советует россиянам не отказывать от новогодних праздников, несмотря на пандемию коронавируса, но рекомендует провести их дома с семьёй.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.