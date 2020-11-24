Как выбрать безопасную новогоднюю ёлку?

Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева рассказала, как выбрать безопасную для здоровья новогоднюю ёлку, сообщает "Мир 24".

По словам специалиста, лучше остановить свой выбор на искусственной ели.

Настоящие ели и сосны имеют своеобразный запах, который может спровоцировать аллергические реакции. У человека могут начаться кашель и одышка.

К вопросу выбора искусственного новогоднего дерева тоже нужно подходить внимательно.

Качественные ели изготовлены из экологически чистого материала. Они не должны пахнуть.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как лучше встретить "ковидный" новый год. Специалист советует россиянам не отказывать от новогодних праздников, несмотря на пандемию коронавируса, но рекомендует провести их дома с семьёй.