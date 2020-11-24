Россиянам рекомендуют отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

В эту новогоднюю ночь стоит отказаться от употребления игристых вин, сообщила в интервью радиостанции "Говорит Москва" врач-диетолог Ольга Григорьян.

Она считает, что блюда на новогоднем столе и так слишком калорийны, что в сочетании со спиртными напитками даёт плохой эффект.

Григорьян отметила, что врачи никогда не приветствовали ночные приёмы пищи. Ночью ЖКТ должен отдыхать.

"Мы переедаем, плюс ещё и алкоголь, шипучие напитки — это большой стресс", отметила диетолог.

А учитывая тот факт, что сейчас все больницы переполнены из-за эпидемии коронавируса, с получением медицинской помощи из-за переедания могут возникнуть трудности.

Россиянам нельзя запрещать проведение новогодних гуляний, однако они должны неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: социальную дистанцию и масочный режим, считает президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.﻿﻿﻿