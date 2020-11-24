Куриные яйца помогут защитить лёгкие при коронавирусе

Куриные яйца способствуют улучшению здоровья лёгких. Также этот продукт облегчает процесс течения коронавируса.

Белок необходим для построения иммуноглобулинов, что помогает справиться с инфекцией.

Жировые компоненты желтка входят в состав альвеол лёгких.

"Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры", — сообщила в интервью "Аргументам и фактам" врач-диетолог Маргарита Королёва.

Содержащийся в яйцах витамин А активизирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров". Витамин Е обладает антиоксидантыми свойствами, отметила Королёва.

Ранее врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В первую очередь в рацион обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.