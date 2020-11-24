Почему синоптики не могут точно предсказать погоду

Всегда хочется знать прогноз погоды заранее, но, как известно, синоптики часто ошибаются. Учёные объяснили, почему так происходит.

На погоду оказывают влияние многие факторы, поэтому данные, которые специалисты вводят в климатическую модель, должны быть очень точными. Даже на первый взгляд незначительное отличие может привести к большим изменениям.

В 60-е гг. XX века Эдвард Лоренц описал это явление и назвал его "эффектом бабочки". Его суть в том, что взмах крыльев бабочки в одной части Земли может вызвать ряд явлений, которые повлияют на погоду в противоположной части планеты.

Кроме того, то, насколько будет точным прогноз, зависит от периода, на который он составляется. Например, прогнозы, которые делаются на ближайшие 12 часов сбываются с точностью до 95-96%, а на 10 суток — с точностью до 65-80%.

Также на ситуацию влияет изменение атмосферы. С каждым днём в неё попадает всё больше углекислого газа, который приводит к потеплению климата.

Синоптики стараются с максимальной точностью предсказать процессы, происходящие в атмосфере и гидросфере. Но это не всегда удаётся несмотря на то, что специалисты используют самое мощное и современное оборудование.