Всегда хочется знать прогноз погоды заранее, но, как известно, синоптики часто ошибаются. Учёные объяснили, почему так происходит.
На погоду оказывают влияние многие факторы, поэтому данные, которые специалисты вводят в климатическую модель, должны быть очень точными. Даже на первый взгляд незначительное отличие может привести к большим изменениям.
В 60-е гг. XX века Эдвард Лоренц описал это явление и назвал его "эффектом бабочки". Его суть в том, что взмах крыльев бабочки в одной части Земли может вызвать ряд явлений, которые повлияют на погоду в противоположной части планеты.
Кроме того, то, насколько будет точным прогноз, зависит от периода, на который он составляется. Например, прогнозы, которые делаются на ближайшие 12 часов сбываются с точностью до 95-96%, а на 10 суток — с точностью до 65-80%.
Также на ситуацию влияет изменение атмосферы. С каждым днём в неё попадает всё больше углекислого газа, который приводит к потеплению климата.
Синоптики стараются с максимальной точностью предсказать процессы, происходящие в атмосфере и гидросфере. Но это не всегда удаётся несмотря на то, что специалисты используют самое мощное и современное оборудование.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.