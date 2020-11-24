Из-за пандемии коронавируса жители России стали больше интересоваться образованием и экономикой.

Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский.

"Тема коронавируса остается одной из важнейших в информационном пространстве. Но люди привыкают к ней. В связи с этим растет запрос о том, как работает власть. Тема коронавируса актуализирует экономику и качество образования. Это топ запросов в адрес органов власти", — пояснил эксперт.