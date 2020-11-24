Родителей освободят от сбора справок для получения пособий

Родителям больше не придётся собирать справки для оформления пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении. Теперь проверять информацию, подтверждающую право родителей на получение выплаты, будут местные органы власти, сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития. Родителям нужно будет предоставить информацию о том, что ребёнок проживает вместе с ними, а органы, осуществляющие назначение и выплату пособий, самостоятельно произведут проверку.

"Все-таки бремя собирания документов и доказательство того, что ребенок есть, должно нести государство, а не граждане, иначе весь смысл пособий теряется", — поддержал законопроект первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов.

Ранее "Правды.Ру" писала о том, что с 2022 года выплаты больничных и пособий по материнству будут оформляться автоматически.