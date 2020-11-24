Студентам могут выплачивать по 500 тысяч рублей после окончания вуза

В Госдуму поступил законопроект о введении "студенческого капитала". Депутаты "Справедливой России" предлагают выплачивать по 500 тысяч рублей выпускникам вузов.

Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, у выпускников техникумов должно накапливаться до выпуска 250 тысяч рублей.