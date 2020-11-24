В Госдуму поступил законопроект о введении "студенческого капитала". Депутаты "Справедливой России" предлагают выплачивать по 500 тысяч рублей выпускникам вузов.
Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, у выпускников техникумов должно накапливаться до выпуска 250 тысяч рублей.
"Кто-то может на эти деньги и создать свое первое дело и начнет свой бизнес", — отметил Миронов.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.