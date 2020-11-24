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МВД начинает формирование биометрического банка данных россиян

Общество

МВД России приступает к созданию биометрического банка данных изображений лиц и отпечатков пальцев россиян и иностранцев.

МВД начинает формирование биометрического банка данных россиян

В течение трех лет планируется разработать новое программное обеспечение, позволяющее более эффективно хранить данные, собранные о жителях страны.

Как пояснил агентству ТАСС источник в Министерстве, такая база данных, включающая геномную информацию о гражданах, позволит в случае необходимости быстрее идентифицировать тела погибших.

Напомним:

  • Идея создания единой информационной базы, в которой бы хранились сведения о ДНК, ТС и медицинские записи, не нова. Она была предложена в 2014 году министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.
  • Ранее в текущем году полиция объявила о создании Федеральной биометрической информационной системы, запуск которой запланирован на конец 2021 года. Система будет анализировать видео с камер наблюдения, чтобы распознавать людей по их лицу, голосу, глазам, видимым татуировкам и даже, возможно, по походке.
  • Технология распознавания лиц уже давно вошла в арсенал российской полиции. В Москве, в частности, умные камеры распространены повсеместно, и система пользуется поддержкой большинства москвичей.
  • В сентябре стало известно, что технология будет внедрена по всей стране, а в 10 крупных городах должны появиться тысячи камер видеонаблюдения.

Однако, пока ещё существуют проблемы с безопасностью хранения информации. Как рассказывала "Правда.Ру", москвичка решила подать в суд на мэрию города после того, как ей удалось купить собственные данные в темной паутине всего за 16 тысяч рублей:

Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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