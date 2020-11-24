МВД начинает формирование биометрического банка данных россиян

МВД России приступает к созданию биометрического банка данных изображений лиц и отпечатков пальцев россиян и иностранцев.
В течение трех лет планируется разработать новое программное обеспечение, позволяющее более эффективно хранить данные, собранные о жителях страны.
Как пояснил агентству ТАСС источник в Министерстве, такая база данных, включающая геномную информацию о гражданах, позволит в случае необходимости быстрее идентифицировать тела погибших.
Напомним:
Однако, пока ещё существуют проблемы с безопасностью хранения информации. Как рассказывала "Правда.Ру", москвичка решила подать в суд на мэрию города после того, как ей удалось купить собственные данные в темной паутине всего за 16 тысяч рублей:
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.