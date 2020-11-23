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Борис Деревягин раскрыл плюсы и минусы семейного обучения

Общество

В Петербурге всё больше детей переходит на семейную форму обучения. О том, что представляет собой данный формат, в интервью "Правде.Ру" рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Борис Деревягин раскрыл плюсы и минусы семейного обучения

"В настоящее время в Санкт-Петербурге около 500 тысяч школьников находятся на семейном обучении, это примерно 0,4%. В 2019 году в России на семейном обучении, по данным Минпросвещения, было 9,3 тыс. школьников — это 0,6% от 15,6 млн учеников.

Не нужно путать семейное обучение с дистанционным, надомным и заочным.

Надомное и семейное обучение — это формы обучения, юридически зарегистрированные в законе "Об образовании". На домашнее обучение переходят ученики со слабым здоровьем, при этом они закреплены за школой. Хотя они находятся дома, к ним приходят учителя, им выдаются учебники и так далее. Ответственность за их образование несёт школа", — отмечает эксперт.

При семейном обучении ответственность за образование ребёнка несут родители. Они могут выбрать любую школу, в которой он будет сдавать те или иные промежуточные экзамены. При этом весь процесс образования построен исходя из потребностей ребёнка и возможностей родителей.

"Дистанционная форма обучения возникает в связи с рядом обстоятельств, например, сейчас у нас пандемия коронавируса, поэтому некоторые школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Но де-юре они учатся в школе, хотя по факту — на дому. Точно так же и заочная форма обучения — де-юре обычная школьная форма обучения.

Плюсы и минусы семейного обучения

Главный плюс в том, что при такой форме обучения у детей гибкий график, свободная программа обучения и свободный выбор места, времени сдачи соответствующих промежуточных и итоговых экзаменов.

Недостатки семейного обучения заключаются в том, что в большинстве случаев на обучение тратится в день не более 2-4 часов. То есть в каком-то смысле это хорошо — ребёнок не перегружен. Дополнительное обучение посвящено 2-3 кружкам, не более.

Родители зачастую не обладают педагогическим образованием, родителям необходимо перелопатить огромное количество литературы для того, чтобы быть готовыми нести ответственность за то, чему ребёнок учится. Это достаточно серьёзная нагрузка, и далеко не все родители смогут взять на себя эту ответственность.

На семейном обучении дети могут углублённо изучать какие-то отдельные направления, могут развивать свои творческие способности.

Если родители нацелены на высокие результаты обучения, ребёнок с самого раннего возраста приучается к студенческой форме обучения, то есть сессионной. Такой способ подготовки довольно рискован для психики", — отметил Борис Деревягин.

В России семейное обучение не так востребовано, как за рубежом, пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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