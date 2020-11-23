Губернаторы принимают решения о введении связанных с коронавирусом ограничений, на основании данных в своём регионе.
Возможность введения локдауна на той или иной территории зависит от числа коек и наличия резерва, а также количества медперсонала и заполняемости больниц, заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, почему ни в одном регионе, кроме Бурятии, не введён локдаун, хотя число заражённых растёт.
"Всё же зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов"."Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках особых полномочий", — пояснил он.
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