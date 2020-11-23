Песков назвал условия для введения локдауна

Губернаторы принимают решения о введении связанных с коронавирусом ограничений, на основании данных в своём регионе.

Возможность введения локдауна на той или иной территории зависит от числа коек и наличия резерва, а также количества медперсонала и заполняемости больниц, заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, почему ни в одном регионе, кроме Бурятии, не введён локдаун, хотя число заражённых растёт.