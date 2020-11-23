Инвалидам могут разрешить получать второе высшее образование бесплатно

Если человек получил инвалидность уже после получения первого высшего образования, то он должен иметь право получить ещё одно высшее образование бесплатно.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"Считаю, что в государственной политике нужно сосредоточиться больше на профобучении инвалидов и подумать на счет того, что если человек после получения высшего образования получает инвалидность, то он должен иметь право получения второго высшего образования бесплатно", - заявил парламентарий.