Психотерапевт Владимир Файнзильберг: "Мат облегчает боль"

Бывают ситуации, когда перенести сильную боль или какую-то неприятность помогают крепкие словечки, сказанные в сердцах. Для центральной нервной системы мат — это проявление агрессии, поэтому организм испытывает стресс, в котором легче переносить сильную боль.

О том, как сквернословие влияет на здоровье, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг.