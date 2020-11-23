Бывают ситуации, когда перенести сильную боль или какую-то неприятность помогают крепкие словечки, сказанные в сердцах. Для центральной нервной системы мат — это проявление агрессии, поэтому организм испытывает стресс, в котором легче переносить сильную боль.
О том, как сквернословие влияет на здоровье, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг.
"С научной точки зрения сюда можно отнести теорию неотреагированных эмоций, то есть когда мы сдерживаем свои негативные эмоции так же, как, кстати, позитивные, то мы заставляем нашу эндокринную систему выбрасывать гормоны стресса, которые приводят к учащению сердечных сокращений, повышению артериального давления, учащению дыхания и другим вегетативным проявлениям в виде потливости, расширения зрачков и так далее.
Получается так, что сдерживаемые эмоции способствуют формированию более частого приступа стресса, который является фактором развития разного рода проблем со здоровьем, в частности, гипертонии.
Поэтому когда речь идет об отреагированных эмоциях, когда вы в ответ на травму, психотравму отреагировали крепким словцом, выброс этих гормонов стресса снижается, и количество выбрасываемых гормонов уменьшается, благодаря чему человек легче переносит это событие.
Конечно, каких-то специальных научных исследований в этой области не было, но народ — это более мудрое объединение, поскольку люди анализируют опыт предыдущих поколений, поэтому народные высказывания о том, что мат облегчает боль, имеет под собой реальную почву", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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