Аналитики назвали регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Работников с высоким уровнем заработной платы больше всего в Москве, на Чукотке, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Также в число лидеров по размерам зарплаты вошли Магаданская и Сахалинская области. В среднем по России зарплата сотрудников варьируется от 23 до 56 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".

На Чукотке зарплата свыше 40% работников составляет не менее 100 тыс. рублей, только у 0,7% работников низкая зарплата (её размер — менее 15 тыс. рублей).

Доля работников с высокими доходами в Ямало-Hенецком автономном округе составляет 35%, в Москве — 31,6%, в Магаданской области — 27,3%. В Ненецком автономном округе и в Сахалинской области данный показатель составляет 25,8%, и 21,9% соответственно.

В целом по стране доля работников с высоким уровнем заработной платы составляет 7,9%. В 50% регионах данный показатель менее 2,6%.

Ранее "Правда.Ру" писал о том, на какие зарплаты могут рассчитывать россияне.