Доктор Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках

Дефицит лекарственных препаратов в российских аптеках стал причиной вымышленных схем терапии и массовой скупки медикаментов гражданами для лечения COVID-19, написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр Мясников.

"Всё это результат неправильных схем лечения непонятно чьего авторства, где фантазийно намешано всё, что только где-то, как-то краем уха слышали. Люди в панике скупают всё подряд, не понимая, что этим вредят и своему здоровью (зачастую ставя его под угрозу), и лишают массу больных необходимых им лекарств", — написал он.

Если коронавирус протекает в лёгкой или средней формах, не нужно принимать антибиотики, стероидные гормоны, антикоагулянты и другие противовирусные препараты.

В таких случаях нужно принимать витамин D и цинк, сообщает МК.

Ранее доктор Мясников заявил, что общая диагностика организма может привести к увеличению заболеваемости и лишним расходам на лечение. По мнению специалиста, эффективнее проводить персонализированные обследования.