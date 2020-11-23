В Минпросвещения оценили возможность отмены ЕГЭ из-за COVID-19

В Министерстве просвещения РФ прокомментировали возможность отмены единого государственного экзамена из-за пандемии COVID-19, а также рассказали о заболеваемости среди учащихся школ.

В настоящее время отмена ЕГЭ не обсуждается, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

Также он отметил, что в российских школах не зафиксировано массовых вспышек коронавируса. На карантин закрыто небольшое количество учебных заведений.

По словам Кравцова, ситуация с заболеваемостью является контролируемой.

Вопрос о проведении новогодних праздников в детских садах и школах будет решаться главами регионов на основании данных об эпидемиологической ситуации.

Ранее профсоюз работников образования "Учитель" обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить для девятиклассников ОГЭ, а ЕГЭ оставить только для тех, кто планирует поступать в вузы.