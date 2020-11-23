В Министерстве просвещения РФ прокомментировали возможность отмены единого государственного экзамена из-за пандемии COVID-19, а также рассказали о заболеваемости среди учащихся школ.
В настоящее время отмена ЕГЭ не обсуждается, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.
Также он отметил, что в российских школах не зафиксировано массовых вспышек коронавируса. На карантин закрыто небольшое количество учебных заведений.
По словам Кравцова, ситуация с заболеваемостью является контролируемой.
Вопрос о проведении новогодних праздников в детских садах и школах будет решаться главами регионов на основании данных об эпидемиологической ситуации.
Ранее профсоюз работников образования "Учитель" обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить для девятиклассников ОГЭ, а ЕГЭ оставить только для тех, кто планирует поступать в вузы.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.