Диетолог рассказал, кому не стоит есть мандарины

Мандарины и другие цитрусовые обладают большим количеством полезных свойств. Но, несмотря на это, некоторым категориям людей от их употребления лучше отказаться, сообщил в интервью изданию "Росбалт" диетолог Артура Моисеенко.

Так, мандаринами не стоит злоупотреблять женщинам, находящихся на раннем сроке беременности. От цитрусовых лучше отказаться людям с обострениями заболеваний ЖКТ.

Чрезмерное употребление мандаринов может стать причиной возникновения аллергических реакций — от крапивницы до удушья.

Что касается полезных свойств этих фруктов, то диетолог отметил, что мандарины являются источником антиоксидантов, флавоноидов и витамина С. Антиоксиданты защищают организм от избытка свободных радикалов, что помогает уменьшить хроническое воспаление в структурах клеток, предотвратить воспаление и в стенке кровеносных сосудов, препятствуя развитию атеросклероза.

Витамин С участвует в выработке коллагена, который необходим для здоровья кожи.

Цитрусовые являются хорошим средством для профилактики респираторных и вирусных инфекций в осенне-зимний период.

Употребление этих фруктов помогает снизить выраженность симптомов и сокращают сроки течения заболеваний.