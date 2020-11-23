Наибольшим спросом среди россиян в "чёрную пятницу" пользуются бытовая техника, компьютеры и комплектующие, а также другая электроника.

Такие данные представил "Яндекс.Маркет" на основе собственного исследования.

"Традиционно больше всего в "чёрную пятницу" россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи "Яндекс.Маркета" искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тысячи рублей", — сказано в сообщении компании.