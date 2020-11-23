Стремление к гендерному разнообразию на всех рабочих местах может привести к увеличению разводов, поскольку мужья несчастливы, когда их жены зарабатывают больше денег, чем они.
Таков результат исследования, проведённого социологами из Лондонского университета.
"Мы обнаружили, что уровень неудовлетворенности жизнью у мужчин, которые зарабатывали больше своих жен, составляет 11 %. Те же, кто зарабатывал меньше своих жён показали 18% неудовлетворённости", — говорит социолог Ванесса Гаш.
По её словам, результаты исследования показывают, что идеал мужчины-кормильца все еще может быть "больше, чем мы предполагаем":
"Мужчины, по-видимому, должны больше зарабатывать в браке, чтобы чувствовать себя хорошо", — сказала социолог в интервью "Таймс". — Для женщин нет эквивалентных чувств, так что это специфический мужской феномен."
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