Социологи: Мужчина - кормилец - это не отживший стереотип

Стремление к гендерному разнообразию на всех рабочих местах может привести к увеличению разводов, поскольку мужья несчастливы, когда их жены зарабатывают больше денег, чем они.

Таков результат исследования, проведённого социологами из Лондонского университета.

"Мы обнаружили, что уровень неудовлетворенности жизнью у мужчин, которые зарабатывали больше своих жен, составляет 11 %. Те же, кто зарабатывал меньше своих жён показали 18% неудовлетворённости", — говорит социолог Ванесса Гаш.

По её словам, результаты исследования показывают, что идеал мужчины-кормильца все еще может быть "больше, чем мы предполагаем":