Ефремов попал в образцово-показательную колонию для "первоходок"

В колонии №4 Белгородской области, где сейчас находится актёр, когда-то отбывали наказание Кокорин и Мамаев.

Колония на хорошем счету, поэтому в неё любят этапировать известных личностей, так как понятно, что к быту звёздных заключённых будет приковано внимание журналистов.

В колонии есть спортивный зал, тренажёры, клуб с просторной сценой, храм.

Распорядок дня заключённых включает в себя восьмичасовой рабочий день, баню, культурно-массовые и спортивные мероприятия, просмотр телевизора в личное время.

Среди видов трудовой деятельности — изготовление медицинских масок и одноразовых костюмов защиты. Осуждённые также работают на производстве стирального порошка, керамзитобетонных блоков, круп, пошиве спецодежды. Труд оплачивается заработной платой в размере не менее 12 тысяч рублей (МРОТ).

Ефремову полагаются шесть длительных и шесть коротких свиданий в год с близкими. В период пандемии свидания запрещены.