Женщины не хотят получать на Новый год сувенирную продукцию в качестве подарка, а мужчины — предметы одежды.
Такие данные представил сервис по поиску работы Superjob на основе собственного исследования.
"Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — всё это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под ёлкой, аргументируют опрошенные", — сказано в исследовании.
Женщины считают худшими новогодними подарками: свечи, брелоки, статуэтки, магниты, а также другую сувенирную продукцию.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.