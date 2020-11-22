Россияне назвали самые ужасные новогодние подарки

Женщины не хотят получать на Новый год сувенирную продукцию в качестве подарка, а мужчины — предметы одежды.

Такие данные представил сервис по поиску работы Superjob на основе собственного исследования.

"Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — всё это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под ёлкой, аргументируют опрошенные", — сказано в исследовании.

Женщины считают худшими новогодними подарками: свечи, брелоки, статуэтки, магниты, а также другую сувенирную продукцию.