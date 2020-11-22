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Родственников Владимира Шаинского задушила нищета

Общество

Недавно СМИ облетела новость о том, что могила знаменитого композитора на Троекуровском кладбище находится в крайнем запустении.

Родственников Владимира Шаинского задушила нищета

На плохое состояние места погребения Владимира Шаинского обратили внимание журналисты.

"Лежит, как бомж", — сказал о захоронении музыканта смотритель погоста, на котором нашли последнее пристанище многие знаменитости.

В сторону родственников автора песен "Чунга-чанга", "Пропала собака", "Облака" и др. посыпались упрёки.

Близкие выдающегося композитора приняли участие в передаче "Ты не поверишь" на канал НТВ.

Вдова писателя рассказала, что находится в крайне тяжёлом материальном положении. По словам женщины, в наследство от Владимира Яковлевича ей остались лишь многочисленные долги.

Сбережения композитора, по словам его супруги Светланы, с которой музыкант прожил 30 лет, были истрачены на лечение в США Шаинского, страдавшего раком мочевого пузыря.

Светлана объяснила, что в последние годы жизни композитора они тоже бедствовали. Они были не в состоянии нанять даже сиделку.

Сейчас вдова Владимира Яковлевича проживает на их американской вилле, однако, как рассказала женщина, она тоже еле сводит концы с концами.

Для того, чтобы как-то жить, ей пришлось продать московскую квартиру. Она перебивается тем, что сдаёт комнаты жильцам.

Положение усугубляется тем, что объявился старший сын Владимира Шаинского Иосиф, который претендует на часть наследства отца, в том числе на отчисления с авторских прав.

"Он претендует на всё, что можно. Я понимаю, что нелегко жить за границей, но все же… Никто не учитывает, что он не общался с отцом, что никогда не помогал", — объяснил младший сын композитора Вячеслав в интервью передачи "Ты не поверишь!".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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