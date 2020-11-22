Брат принцессы Дианы протестует против съёмок фильма о его сестре

Чарльз Спенсер хотел воспрепятствовать съёмкам фильма "Корона", в котором повествуется о жизни легендарной принцессы Дианы.

Монаршая особа побоялся, что люди забудут настоящую Диану и будут воспринимать её по образу экранной героини. Чарльз отметил, что в глазах публики стираются все условности выдуманного кинорежиссёрами мира.

Сериал, в котором много неточностей, по мнению британского аристократа, может навредить памяти всенародно любимой принцессы Уэльской.

Он не допустил съёмочную группу в поместье его семьи в Нортгемптоншире.

Чарльз уже обнаружил ошибки в фильме, посвященной Диане. Он отметил, что знакомство Дианы с будущим мужем произошло не в Элторпе, а в совершенно другом месте.

"Я чувствую, что мой долг — заступаться за нее, когда я могу. Она оставила меня в качестве опекуна своих сыновей", — объяснил Чарльз Спенсер в интервью зарубежным СМИ.

Четвёртый сезон многосерийного фильма "Корона" уже вышел на Netflix. Роль Дианы сыграла актриса Эмма Коррин.