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Наследник Джигарханяна сфотографировался у могилы артиста

Общество

Семья актёра забыла прежние разногласия и воссоединилась незадолго до смерти Армена Борисовича.

Наследник Джигарханяна сфотографировался у могилы артиста

Несмотря на все перипетии, связанные с уходом Армена Борисовича из семьи и женитьбы его на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, смерть легендарный актёр встретил рядом со своей второй супругой.

Именно Татьяне Власовой, отношения с которой были проверены временем, суждено было проводить в последний путь выдающегося актёра.

Армен Борисович даже повторно сочетался браком с супругой, с которой они вместе прожили много лет.

Единственная дочь Джигарханяна умерла молодой в 1987 году. Всё наследство актёра досталось пасынку Степану, которому артист дал свою фамилию, и воспитал как родного.

Степан опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, где они вместе с матерью Татьяной Власовой запечатлены у могилы актёра, усыпанной цветами.

"Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet. Ваганьковское кладбище, Москва. Спасибо всем вам за соболезнования и слова участия здесь и ранее", — написал Степан в своём микроблоге.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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