Семья актёра забыла прежние разногласия и воссоединилась незадолго до смерти Армена Борисовича.
Несмотря на все перипетии, связанные с уходом Армена Борисовича из семьи и женитьбы его на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, смерть легендарный актёр встретил рядом со своей второй супругой.
Именно Татьяне Власовой, отношения с которой были проверены временем, суждено было проводить в последний путь выдающегося актёра.
Армен Борисович даже повторно сочетался браком с супругой, с которой они вместе прожили много лет.
Единственная дочь Джигарханяна умерла молодой в 1987 году. Всё наследство актёра досталось пасынку Степану, которому артист дал свою фамилию, и воспитал как родного.
Степан опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, где они вместе с матерью Татьяной Власовой запечатлены у могилы актёра, усыпанной цветами.
"Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet. Ваганьковское кладбище, Москва. Спасибо всем вам за соболезнования и слова участия здесь и ранее", — написал Степан в своём микроблоге.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.