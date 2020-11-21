Наследник Джигарханяна сфотографировался у могилы артиста

Семья актёра забыла прежние разногласия и воссоединилась незадолго до смерти Армена Борисовича.

Несмотря на все перипетии, связанные с уходом Армена Борисовича из семьи и женитьбы его на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, смерть легендарный актёр встретил рядом со своей второй супругой.

Именно Татьяне Власовой, отношения с которой были проверены временем, суждено было проводить в последний путь выдающегося актёра.

Армен Борисович даже повторно сочетался браком с супругой, с которой они вместе прожили много лет.

Единственная дочь Джигарханяна умерла молодой в 1987 году. Всё наследство актёра досталось пасынку Степану, которому артист дал свою фамилию, и воспитал как родного.

Степан опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, где они вместе с матерью Татьяной Власовой запечатлены у могилы актёра, усыпанной цветами.