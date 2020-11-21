Фадеев попал в черный список службы безопасности Украины

В немилость к представителям Украины попал продюсер Максим Фадеев.

Чем именно провинился перед украинскими властями музыкальный деятель, не сообщается.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом министерства от 19 ноября российский музыкант был включен в этот перечень", — объясняют представители пресс-службы ведомства.

Персонами нон грата на Укрине чаще всего становятся актёры, музыканты и шоумены.

В список тех, кого незалежная не желает видеть у себя в стране, входят 155 российских деятелей культуры.

Среди них: Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко.

Попасть в черный список СБУ Украины можно за неосторожное высказывание, признание Крыма российской территорией и даже за посещения полуострова, который украинские власти называют "временно оккупированной территорией".