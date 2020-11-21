В немилость к представителям Украины попал продюсер Максим Фадеев.
Чем именно провинился перед украинскими властями музыкальный деятель, не сообщается.
"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом министерства от 19 ноября российский музыкант был включен в этот перечень", — объясняют представители пресс-службы ведомства.
Персонами нон грата на Укрине чаще всего становятся актёры, музыканты и шоумены.
В список тех, кого незалежная не желает видеть у себя в стране, входят 155 российских деятелей культуры.
Среди них: Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко.
Попасть в черный список СБУ Украины можно за неосторожное высказывание, признание Крыма российской территорией и даже за посещения полуострова, который украинские власти называют "временно оккупированной территорией".
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.