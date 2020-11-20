Из-за пандемии COVID-19 власти Крыма намерены запретить проведение новогодних корпоративов. Такое решение в интервью "Правде. Ру" прокомментировал член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный.

"На самом деле они отменены вследствие того, что запрещена работа учреждений общественного питания: где-то по времени работы они ограничены, где-то вообще временно закрыты. Я не исключаю, что будут ужесточены меры. Поэтому в основном с этим связано, а не с тем, чтобы просто запретить корпоратив как таковой.

Понятно, что на работе или в закрытых местах его можно будет провести. Другое дело, что это не совсем с точки зрения противоэпидемических мероприятий сейчас рационально, так как скопление большого количества народа в замкнутом пространстве может способствовать распространению инфекции. Это один из способов, который можно было бы предусмотреть, и в этом году воздержаться от массовых привычных праздников, которые проводят многие компании", — пояснил собеседник "Правды. Ру".