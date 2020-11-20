Врач рассказал, как избавиться от дискомфорта при ношении маски

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как справиться с неудобствами при ношении защитной маски.

Врач рекомендует делать дыхательные упражнения и не носить маски слишком долго. Правильнее надевать маску только при посещении магазинов, мест массового скопления людей и при поездках на общественном транспорте.

Каждые два часа маски нужно менять и тогда, когда она стала влажной.

По словам Тяжельникова, дискомфорт при ношении маски вызван психологическими причинами. Некоторые люди считают, что в лицевой повязке тяжело дышать.

Кроме того, у них возникает беспокойство из-за того, что маска скрывает лицо собеседника, это же и влияет на дыхание.

Люди не осознают истинную причину неприятных ощущений и списывают всё на маску на лице.