Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли с декабря на апрель

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки по коронавирусу Рособрнадзор решил перенести итоговое сочинение для учащихся 11-х классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года.

Школьники его напишут не ранее 5 апреля 2021 года.

Стоит напомнить, что за сочинение одиннадцатиклассники должны получить "зачёт", чтобы быть допущенными к ЕГЭ.

Вопрос о переносе итогового сочинения был согласован с Министерством просвещения и одобрен на заседании оперштаба.

"Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов", — сообщает Рособрнадзор.

Оно состоится 10 февраля 2021 года. Дополнительные дни проведения собеседования — 10 марта и 17 мая 2021 года. Если же эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то собеседование состоится в указанные сроки по решению региональных органов власти дистанционно.