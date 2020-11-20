Общественник предложил ввести новую выплату к Новому году

Султан Хамзаев, член ОП России, обратился к главе кабмина с предложением сделать новогодний подарок ветеранам ВОВ в виде выплат в размере 10 тысяч рублей.

Общественник считает, что эта мера поддержки поможет ветеранам "преодолеть кризис из-за пандемии", когда власти в регионах вводили ограничительные меры, изменившие привычное течение жизни, и "позволит им купить продукты к новогоднему столу".