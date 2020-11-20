Илон Маск испытал головокружительную финансовую "перегрузку".

Американский изобретатель вошёл в тройку самых богатых людей мира.

За сутки состояние Илона Маска увеличилось на 7,5 миллиарда долларов.

Такой скачок благосостояния стал возможным благодаря тому, что акции его компании Tesla в ходе торгов резко возросли в цене на 10%.

Этот успех позволил ему войти в тройку самых успешных людей планеты по версии журнала Forbes.

Со своим 110 миллиардным долларовым состоянием он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

На втором месте в рейтинге Forbes расположился Билл Гейтс с состоянием в 129 миллиардов долларов, первую позицию уверенно удерживает Джефф Безос с состоянием в 185 миллиардов долларов.