ЮНИСЕФ: пандемия создаст "потерянное поколение" детей

Эксперты ЮНИСЕФ заявили, что будущее целого поколения находится под угрозой.

"Мы знаем, что дети могут быть переносчиками вируса, а если заразились, то болезнь протекает в лёгкой форме. Но главная угроза не в самом "ковиде". Во время пандемии нарушены привычные процессы в образовании, здравоохранении, питании детей. Повышается и общей уровень нищеты. Все эти факторы негативно сказываются на том, что большую угрозу представляют перебои в условиях работы привычных служб, ведомств. В первую очередь — это системы образования, питания, здравоохранения детей", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Во всём мире только у одного из девяти детей в возрасте до 20 лет выявляют COVID-19. Невзирая на это 572 млн учащихся обучаются дистанционно.

На детях очень негативно отражаются введённые из-за пандемии ограничения, связанные с медицинским обслуживанием. Многие не могут получить необходимое лечение или пройти вакцинацию. Всё это может повысить показатели детской смертности.