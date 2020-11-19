"Лавочка закрывается": в РФ хотят запретить строительство апартаментов

Минстрой намерен запретить строительство апартаментов.

Данный вопрос в рамках министерства обсуждается уже в течение нескольких месяцев. На данный момент позиция ведомства сводится к тому, что нецелесообразно строить объекты, которые не подходят под жилое помещение.

"Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объёме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жильё", — заявил в ходе своего выступления в Совете Федерации заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Статус апартаментов уже давно является предметом обсуждения. В 2016 году минстрой планировал принять законопроект, на основании которого апартаменты в жилых домах были бы приравнены к жилым помещениям.