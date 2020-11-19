В случае ухудшения ситуации с COVID-19 школы Петербурга будут переведены на цикличный формат обучения - учащиеся будут две недели учиться удалённо, а неделю — очно. О том, к каким последствиям это может привести, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

"Во-первых, последствия могут быть чисто психологическими. Ребёнку всё-таки достаточно сложно перестраиваться с дистанционного на очный вариант обучения.

Если так периодически дёргать детей, то это отразится на их психологическом состоянии.

Вводя цикличный формат обучения, власти пытаются лукавить. Президент во время заседания Совета по образованию и науки сказал, что основной формой образования должна остаться очная форма. Поэтому здесь пытаются показать, что будет и очная форма обучения, и дистанционная. Но это полный абсурд.

Переводить детей с дистанционного на очное, с очного на дистанционное — это значит полностью их дезориентировать. Это приведёт к тому, что к концу учебного года у них не будет никаких знаний. У учеников будет полная дезориентация в пространстве, в учебном, в образовательном плане, и, самое главное, в социальном плане. Они не будут понимать, что с ними происходит, учатся ли они в школе или нет.

От высоких технологий к беспризорности

Главная проблема в том, что таком формате обучения полностью вылетает такой важнейший элемент как воспитание.

Поэтому последствия будут чрезвычайно плачевные. Это закончится полной дезориентацией детей.

Наша страна пережила три волны беспризорности. Я боюсь, мы можем получить в ближайшее время четвёртую волну. Как только спадёт коронабесие, и начнёт снижаться уровень заболеваемости коронавирусом, мы получим огромную социальную волну беспризорных детей. Они просто пойдут гулять по улице, так как будут отучены от систематических школьных занятий и будут фактически предоставлены сами себе", — пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿﻿﻿