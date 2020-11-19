Россиянам предложили озвучить нового героя "Ну, погоди!"

Студия "Союзмультфильм" ищет актёра, который будет озвучивать нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" — Котёнка. Причём им может стать любой желающий старше шести лет, сообщает РИА "Новости".

Для этого до 16 декабря нужно записать одну или несколько фраз Котёнка на видео и опубликовать в Instagram или "ВКонтакте", добавив хештег #ХочувНуПогоди. Если участнику меньше 13 лет, пост должны разместить его родители.

Напомним, что работа над новой версией "Ну, погоди" началась в этом году. Для съёмок мультфильма будет использована технология 3D. Авторы мультсериала решили добавить в него новых героев.

Создатели утверждают, что новые выпуски не являются продолжением классического мультфильма. В общей сложности планируется снять 52 новые серии "Ну, погоди!".