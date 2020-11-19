Чемпионка мира лишилась работы после критики Лукашенко

Чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову выгнали из белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки.

О своём увольнении легкоатлетка написала в своём Instagram-аккаунте.

"Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно… но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели", — объяснила Арзамасова в своём микроблоге.

Причину своей травли Марина Арзамасова видит в том, что она подписывала письмо общественности, в котором требовалось отменить результаты президентских выборов и освободить политзаключенных.

Потом спортсменка была вынуждена отозвать свою подпись.

Марина Арзамасова прославилась, когда завоевала золото на чемпионате мира 2015 года и Европы 2014 года. Девушка специализировалась на беге на дистанцию 800 метров.

Подписчики поддержали легкоатлетку, выразив уверенность, что её волевой характер поможет ей справиться с трудностями.

.