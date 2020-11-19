Чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову выгнали из белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки.
О своём увольнении легкоатлетка написала в своём Instagram-аккаунте.
"Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно… но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели", — объяснила Арзамасова в своём микроблоге.
Причину своей травли Марина Арзамасова видит в том, что она подписывала письмо общественности, в котором требовалось отменить результаты президентских выборов и освободить политзаключенных.
Потом спортсменка была вынуждена отозвать свою подпись.
Марина Арзамасова прославилась, когда завоевала золото на чемпионате мира 2015 года и Европы 2014 года. Девушка специализировалась на беге на дистанцию 800 метров.
Подписчики поддержали легкоатлетку, выразив уверенность, что её волевой характер поможет ей справиться с трудностями.
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