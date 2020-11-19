По неизвестным причинам в аптеках возник дефицит "Йодомарина"

Представители крупнейших сетей российских аптек заявили о дефиците препарата "Йодомарин", сообщает РБК.

По каким причинам препарат начал исчезать из аптек, пока неизвестно. Дистрибуторы считают, что дефицит "Йодомарина" может быть связан с проблемами его производства, ажиотажем из-за отсутствия летнего отпуска на море или проблемами маркировки.

Отгрузки препарата уже начались, но дефицит можно будет ликвидировать только к концу ноября, сообщил глава сети "Неофарм" Евгений Нифантьев.

Представитель аптечной сети "36,6" заявил об отсутствии поставок от дистрибуторов. Также на дефицит "Йодомарина" пожаловался представитель "Магнит аптеки", отметив, что в ближайшее время ожидаются поставки препарата.

О падении продаж препарата стало известно в середине сентября. В октябре 2020 года было продано около 123 тыс. упаковок. В прошлом году за аналогичный период было продано 320,5 тыс.