Медики спасли 72-летнюю жительницу Тюмени после нападения быка

В городе Ишиме (Тюменская область) врачи областной больницы провели операцию по спасению жизни 72-летней женщины, на которую ранее напал бык.

Он гулял недалеко от её дома и вдруг стал агрессивным. Пенсионерка связалась со своими родственниками, которые вызвали ей скорую помощь.

В больнице у пациентки началась одышка. Также врачи заметили у неё спутанное сознание. Её перевели в реанимацию. Ей проверили медицинское вмешательство по дренированию плевральной области из-за многочисленных переломов и гематом в области грудной клетки и в паховой области.

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Но она нуждается в продолжительной реабилитации после произошедшего.﻿﻿﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленинградской области скончался фермер после того, как на него напал бык. Животное пришлось застрелить.