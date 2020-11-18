Пожилым россиянам необходимо выходить на улицу, несмотря на пандемию коронавируса. Гиподинамия для них ещё более опасна, чем COVID-19, заявил в интервью "Радио 1" заслуженный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Группа риска у нас чётко определена. Давайте эту группу риска не будем закрывать в маленьких однокомнатных "хрущёвках", дадим пожилым возможность гулять, но только не тогда, когда все едут на работу или с работы. Вот когда все разъехались на работу, двор пустой, — пусть они погуляют в маске. Сидение взаперти — это гиподинамия, а она для них губительнее, чем коронавирус", — подчеркнул депутат.
Люди молодого возраста должны понимать, что они несут ответственность за своих родителей.
"Сейчас им внушили, что они легко болеют, и они ничего не будут делать. Но им надо рассказать, что они придут домой с работы, а у них там мама или папа, и они их заразят. Вот как нужно работать! Информационная атака сама по себе губит многое в жизни. Нельзя так вести себя, хватит! Нужно работать с населением из каждой группы по-своему. Да, трудно, да, не привыкли, но это надо делать", — считает собеседник "Радио 1".
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.