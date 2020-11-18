Онищенко призвал разрешить прогулки людям пожилого возраста

Пожилым россиянам необходимо выходить на улицу, несмотря на пандемию коронавируса. Гиподинамия для них ещё более опасна, чем COVID-19, заявил в интервью "Радио 1" заслуженный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Группа риска у нас чётко определена. Давайте эту группу риска не будем закрывать в маленьких однокомнатных "хрущёвках", дадим пожилым возможность гулять, но только не тогда, когда все едут на работу или с работы. Вот когда все разъехались на работу, двор пустой, — пусть они погуляют в маске. Сидение взаперти — это гиподинамия, а она для них губительнее, чем коронавирус", — подчеркнул депутат.

Люди молодого возраста должны понимать, что они несут ответственность за своих родителей.