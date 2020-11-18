В связи с коронавирусными ограничениями многие творческие люди уже в течение нескольких месяцев не работают. Возмущение многих артистов вызывает тот факт, что в текущей ситуации запрещено заполнять залы более чем на 25%, но вместе с тем можно ездить в вагонах метро.

Советский и российский автор-исполнитель песен, композитор, поэт, писатель, заслуженный артист РФ Виктор Третьяков в интервью "Правде. Ру" прокомментировал ситуацию.

"Для меня это, конечно, загадка. Это ужасно несправедливо. Артисты, конечно, ничем не лучше представителей других профессий. Тем не менее в мирное время без артистов невозможно себе представить нормальную жизнь.

В конце рабочего дня многие люди ходят на концерты. Государство еле-еле помогает театрам, есть же ещё сотни тысяч людей, которые не играют в театрах, а пишут песни, поют.

Государство могло бы обратить на это внимание внимание. Песков заявил, что никаких мер поддержки для артистов не предусмотрено. Это несправедливо. Совершенно очевидно, что речь идёт об огромном количестве людей, без которых трудно себе представить мирное время.

А сейчас они вдруг оказались никому не нужны. Я не хочу сказать, что артистам необходимы какие-то особые условия, но, мне кажется, что власти могли бы обратить на них внимание", — пояснил собеседник "Правды. Ру".